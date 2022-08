Giacomo __, illustre pittore del Futurismo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Giacomo __, illustre pittore del Futurismo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Giacomo __, illustre pittore del futurismo

Convenzionalmente si tende a definire depero come "un pittore del secondo futurismo". il termine di "secondo futurismo" fu introdotto da enrico crispolti alla fine...

