Forniscono energia ai veicoli spaziali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniscono energia ai veicoli spaziali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : BATTERIE SOLARI

Significato/Curiosita : Forniscono energia ai veicoli spaziali

Congiunto da cinque diverse agenzie spaziali: la statunitense nasa, la russa rka, l'europea esa (con tutte le agenzie spaziali correlate), la giapponese jaxa...

Biciclette alimentate a batteria, carrelli elevatori, pannelli solari e batterie ricaricabili (batterie per telefoni cellulari, batterie per veicoli elettrici... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con forniscono; energia; veicoli; spaziali; forniscono calorie all organismo; Quelli solari forniscono energia; forniscono le tipografie; forniscono olio e stecche; Eroga energia elettrica sigla; energia che permette l accensione di una lampadina; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; Le particelle elementari di energia luminosa; veicoli a rimorchio; veicoli che fanno la spola; I veicoli per il trasporto di politici e autorità; Fa sobbalzare i veicoli ; Sonde spaziali costruite dagli Stati Uniti; Il nome delle famose missioni spaziali sovietiche; Sonde spaziali della NASA lanciate nel 1977; Nome di sonde spaziali statunitensi per l esplorazione dei pianeti esterni; Cerca nelle Definizioni