Fodera per le giacche - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : SATIN

Forma all'indumento, da imbottiture per le spalle, da una fodera interna di seta o di tessuto sintetico. la giacca è spesso accompagnata da un paio di...

Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con fodera; giacche; fodera per tasche di pantaloni; La fodera del tronco; Un tubo di stoffa fodera ta; Sfodera to, è più leggero; Nelle giacche eleganti ci si mette il fazzoletto; Brand francese famoso per le giacche di piuma; Sotto le giacche degli anni 80; L apertura posteriore di certe giacche ; Cerca nelle Definizioni