Vi finiscono i polli da arrostire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi finiscono i polli da arrostire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPIEDO

Significato/Curiosita : Vi finiscono i polli da arrostire

Cercando altri significati, vedi spiedo (disambigua). lo spiedo (il nome italiano deriva dal nome medioevale di un'arma, lo spiedo) è una tecnica di cottura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con finiscono; polli; arrostire; Ci finiscono i libri invenduti per esser distrutti; Si calciano se i supplementari finiscono in parità; Così finiscono le prove; finiscono sempre fuori; Le parti degli stami in cui si trovano i polli ni; Pollaio... senza polli ; Un video in polli ci; Spesso la scatenano i polli ni delle piante; Lungo ferro che s'infigge in cibi da arrostire ; Cerca nelle Definizioni