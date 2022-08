Estenuato, sfinito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estenuato, sfinito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Estenuato, sfinito

Missionarie). sfinito dal lavoro apostolico (stava preparando una missione in cumania e per questo studiava la lingua di quel popolo) ed estenuato dalle grandi...

Risiede nella sceneggiatura che deriva dall'opera di un "commediografo ormai spompato" nel continuo tentare di rendere come tragedia "la patologia biologica...