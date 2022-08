Era l Ente per la ricostruzione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era l Ente per la ricostruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRI

Lincoln per la ricostruzione". e. l. mckitrick afferma che per tutto il 1865 il neo-presidente sostenne l'azione del partito repubblicano: "era naturalmente...

Stai cercando altri significati, vedi iri (disambigua). l'istituto per la ricostruzione industriale (in acronimo iri) è stato un ente pubblico economico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con ente; ricostruzione; Manca al discorso dell incongruente ; Difficilmente manca nella zuppa di pesce; L utente che semina zizzania nei social; Il continente di cui molti soffrono il male; L ente che finanziò la ricostruzione ; Sigla dell Istituto per la ricostruzione industriale; Lo storico Ente per la ricostruzione ; L'Istituto per la ricostruzione ; Cerca nelle Definizioni