Emette scontrini fiscali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emette scontrini fiscali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 19 lettere : REGISTRATORE DI CASSA

Significato/Curiosita : Emette scontrini fiscali

Fiscale, il governo di taiwan ha abbinato agli scontrini fiscali una lotteria pubblica. su ogni scontrino fiscale emesso dai negozianti e commercianti è stampato...

Della cassa che ha eseguito l'operazione. un registratore, se predisposto, può stampare anche la fattura o la ricevuta fiscale. il primo registratore di cassa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con emette; scontrini; fiscali; emette re volontariamente aria dalla bocca; emette zampilli; La emette il giudice; L anagramma di artico... che emette luce; Devono esserlo gli scontrini per essere regolari; Nel 2021 è iniziata quella degli scontrini ; In quelli fiscali ... si pagano pochissime tasse; Peggioramento delle condizioni fiscali ; Fermo amministrativo alle auto: __ fiscali ; Libero da imposizioni fiscali ... in certi annunci; Cerca nelle Definizioni