L egiziana più famosa - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CLEOPATRA

Significato/Curiosita : L egiziana piu famosa

tra i padri della musica popolare egiziana spicca sayed darwish. tra le più celebri cantanti, non solo egiziane, ma di tutto il mondo arabo possiamo...

cleopatra (disambigua). cleopatra tèa filopàtore (in greco antico: epta e fpt; in egizio: liw-p-dr, qliu-pa-dra; in latino: cleopatra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

