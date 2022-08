È duro quello che si dà da torcere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È duro quello che si dà da torcere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : FILO

Significato/Curiosita : E duro quello che si da da torcere

[senza fonte] gli anni ottanta si aprono con bronco billy, commedia country-western che costituisce con filo da torcere e fai come ti pare una sorta di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi filo (disambigua). il filo è un corpo generalmente sottile, a sezione cilindrica e diametro... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con duro; quello; torcere; duro ad assimilarsi; È un impresa per il duro di comprendonio; Cappello duro ; C è quella di grano duro ; Ci si rivolge a quello competente; quello ascorbico è la vitamina e; quello di pagina ospita delle note; quello a mano si tira; Può far storcere il naso; Estorcere denaro con minacce; C è chi ne dà da torcere ; Quello che si dà da torcere è un grattacapo; Cerca nelle Definizioni