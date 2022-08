Un dolce tutto uova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dolce tutto uova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ZABAIONE

Significato/Curiosita : Un dolce tutto uova

tutto il territorio francese ed è reperibile in molti bistrò, dove è chiamata anche œufs à la neige (uova alla neve). viene consumata sia come dolce dopo...

Tibaldi, zabaione o zabaglione, in cibo360.it. url consultato il 18 dicembre 2017. ^ tuttora in piemontese lo zabaione si chiama sambajon. ^ lo zabaione archiviato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

