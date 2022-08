Lo diventa chi dimagrisce troppo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo diventa chi dimagrisce troppo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : STECCO

Significato/Curiosita : Lo diventa chi dimagrisce troppo

Manifestare anche perdita di coscienza (sincope). progressivamente il cane dimagrisce e le sue condizioni fisiche peggiorano; compare anche la tosse prima sottosforzo...

Bacillus rossius rossi, 1788, comunemente noto come insetto stecco, è un insetto dell'ordine dei fasmoidei. esso vive nel mediterraneo nord-occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con diventa; dimagrisce; troppo; Il seme che diventa ... denari; Il Paolo diventa to famoso con Bim Bum Bam; Fare diventa re lento; diventa rossa in un ambiente acido; Chi la segue. dimagrisce ; Cotto decisamente troppo ; Lo sono gli spettacoli troppo emozionanti; troppo ardite; Non si può mai trattenere troppo a lungo; Cerca nelle Definizioni