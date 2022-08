Si dice di fusti non legnosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di fusti non legnosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERBACEI

Significato/Curiosita : Si dice di fusti non legnosi

Consistenza i fusti vengono distinti in erbacei e legnosi. i fusti erbacei e quelli legnosi si differenziano tra di loro sia sotto l'aspetto morfologico, vedi...

In base alla loro consistenza i fusti vengono distinti in erbacei e legnosi. i fusti erbacei e quelli legnosi si differenziano tra di loro sia sotto l'aspetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

