Deturpati in volto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deturpati in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SFREGIATI

Significato/Curiosita : Deturpati in volto

Ira è la cameriera che aveva mentito per diventare famosa. viene deturpata in volto da dei serpenti. susseguono i due poliziotti che l'avevano incolpato...

Scarface - lo sfregiato (scarface) è un film del 1932 diretto da howard hawks e da richard rosson. il film, ispirato alle gesta criminose di al capone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con deturpati; volto; La Paola agente immobiliare e volto della tv; Livide in volto ; Lividi in volto ; Lo è il volto che attende il rasoio; Cerca nelle Definizioni