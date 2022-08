Denaro contante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Denaro contante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LIQUIDO

Significato/Curiosita : Denaro contante

Il denaro contante, anche detto denaro liquido, è il denaro materialmente rappresentato da monete e banconote. per effetto del riconoscimento ufficiale...

Significati, vedi liquido (disambigua). il liquido è uno degli stati della materia. le sue proprietà principali sono: fluidità: un liquido è un fluido che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

