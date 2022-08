Dare da bere a sazietà - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare da bere a sazietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DISSETARE

Significato/Curiosita : Dare da bere a sazieta

Mangiato a sazietà pietra angolare / pietra d'angolo l'elemento su cui tutto si regge. è una citazione usata nei vangeli sinottici per riferirsi a gesù,...

Raffigurata sotto l'aspetto di una giovane donna prosperosa, nell'atto di dissetare in una coppa un serpente, in un'altra raffigurazione era seduta su un... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con dare; bere; sazietà; Andare in giro senza mèta; Rimandare al mittente; Fa sudare anche chi non fa nulla; dare lezioni che si ricordano; Soccombere nel disastro; Quando hanno fame si dà loro da bere ; Spinge a bere ; Mangiare, bere e andare a spasso; Guardato... a sazietà ; Condizione di riempimento o sazietà ; Mangiare a sazietà ; Cerca nelle Definizioni