La credit al posto del contante - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : CARD

Significato/Curiosita : La credit al posto del contante

Prelievi in contanti. quest'ultima imposizione, anche se di lieve incidenza, potrebbe produrre un gettito elevato, proporzionato alla massa del contante prelevato...

card – carte da gioco per giochi di carte collezionabili andrew card – politico statunitense david card – economista canadese frank card – cestista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

card – carte da gioco per giochi di carte collezionabili andrew card – politico statunitense david card – economista canadese frank card – cestista statunitense... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con credit; posto; contante; Così vengono detti gli istituti di credit o di rilevanti dimensioni; Contratto di acquisto di credit i altrui; È proprietario di un istituto di credit o; Si perde quando ci si scredit a agli occhi altrui; Nel posto in cui si è; Un accessorio posto sui tavoli di certe trattorie; Opposto al perigeo; Vi trova posto il lampadario; Nel contante degli Americani; Entrate in denaro contante ; Un erogatore di contante ; Come la moneta... contante ;