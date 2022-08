Un corridoio che è percorso dai voli di linea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un corridoio che è percorso dai voli di linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AEROVIA

Significato/Curiosita : Un corridoio che e percorso dai voli di linea

Operazioni di decollo e atterraggio. i voli di linea da parigi e da londra verso l'aeroporto kennedy di new york ebbero inizio il 22 novembre 1977. i voli della...

Icao, ogni aerovia è identificata da un codice definito come segue: un prefisso (solo se necessario) costituito dalla lettera "u" per aerovie poste negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con corridoio; percorso; voli; linea; Lungo ambiente, corridoio per passeggiare; Il breve corridoio all ingresso delle case dell antica Roma; Cosi è detto il corridoio di Montecitorio; Un lungo corridoio ; Il percorso professionale di una persona; Ricorda il percorso di Gesù verso il Calvario; Che segue un percorso dritto; percorso tra la partenza e la destinazione; Un accessorio posto sui tavoli di certe trattorie; Cavoli che somigliano ad alberi; Bracci girevoli di certi strumenti geodetici; Servono ai tavoli ; Si allinea no in pinacoteca; Cresta linea re di un rilievo montuoso; In polifonia è la linea di voce che spicca di più; Una linea meteorologica; Cerca nelle Definizioni