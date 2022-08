La consorte del Presidente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La consorte del Presidente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FIRST LADY

Significato/Curiosita : La consorte del presidente

Primo presidente della repubblica enrico de nicola era celibe. come già accennato, nel caso la consorte mancasse spesso le figlie del presidente hanno...

Con l'espressione di first lady (plurale inglese: first ladies), alla lettera "prima signora", viene comunemente indicata la moglie del presidente degli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

