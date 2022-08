Lo consiglia il sommelier - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo consiglia il sommelier. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : VINO

Significato/Curiosita : Lo consiglia il sommelier

il sommelier, in italiano desueto somigliere, è la figura qualificata per la presentazione e il servizio del vino. il termine sommelier deriva dal francese...

Il vino è una bevanda alcolica, ottenuta dalla fermentazione (totale o parziale) del frutto della vite, l'uva (sia essa pigiata o meno), o del mosto. nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

