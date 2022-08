Consente di sparare stando al riparo delle mura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di sparare stando al riparo delle mura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FERITOIA

Significato/Curiosita : Consente di sparare stando al riparo delle mura

Trattava di tutta una serie di macchine adatte a scardinare o a superare le mura delle città nemiche degli assediati, oltre ad una serie di congegni di artiglieria...

Wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla feritoia feritoia, in treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

