Confina con l Arabia Saudita e l Oman - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con l Arabia Saudita e l Oman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : YEMEN

Significato/Curiosita : Confina con l arabia saudita e l oman

Internazionale, arabia saudita ^ reale ambasciata dell'arabia saudita, su arabia-saudita.it. url consultato il 20 febbraio 2021. ^ tasse in arabia saudita ed emirati:...

Coordinate: 15°30'n 48°00'e / 15.5°n 48°e15.5; 48 lo yemen (afi: /'jmen/; in arabo: , al-yaman), raramente iemen, è uno stato all'estremità meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

