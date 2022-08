La città toscana con la Torre del Mangia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città toscana con la Torre del Mangia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIENA

Significato/Curiosita : La citta toscana con la torre del mangia

la torre del mangia si trova in piazza del campo a siena; è la torre civica del palazzo comunale. è tra le torri antiche italiane più alte (la quattordicesima)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi siena (disambigua). siena (ascolta[·info], afi: /'sjna/) è un comune italiano di 53 844 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

