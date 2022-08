Città sull Adriatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città sull Adriatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANCONA

Significato/Curiosita : Citta sull adriatico

Disambiguazione – "adriatico" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi adriatico (disambigua). il mare adriatico è il braccio del mar mediterraneo...

Se stai cercando altri significati, vedi ancona (disambigua). ancona (afi: /an'kona/, ascolta[·info]; ancona in anconitano) è un comune italiano di 98 567... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

In città e in campagna; Nelle città può esserci quella pedonale; La città di un celebre califfo; Proteggevano la cerchia delle città antiche; Si effettua sull a sinistra; L esame psicologico basato sull osservazione di particolari macchie d inchiostro; Città industriale del Belgio sull a Mosa; Capelli tagliati corti che ricascano sull a fronte; Sfocia nell adriatico a sud di Pescara; Ha un grande porto turistico sull adriatico ; Macchina da pesca tipica dell adriatico ; Costruzione per pescare nell adriatico ;