Città industriale del Belgio sulla Mosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città industriale del Belgio sulla Mosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LIEGI

Significato/Curiosita : Citta industriale del belgio sulla mosa

Nord-est). a liegi, la mosa incontra il fiume ourthe. la città fa parte del sillon industriel, l'ex spina dorsale industriale della vallonia. è ancora...

liegi (in francese: liège, in vallone: lidje, in olandese: luik, in tedesco: lüttich) è una città francofona del belgio, capoluogo dell'omonima provincia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

