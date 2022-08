La città francese d un importante Festival del cinema - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città francese d un importante Festival del cinema. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANNES

Significato/Curiosita : La citta francese d un importante festival del cinema

Sulla scia del successo ottenuto al festival di cannes, nuovo cinema paradiso venne distribuito al cinema in italia per la terza volta il 25 maggio 1989, di...

cannes (ipa: \kan\; in provenzale cano, in occitano canas, in italiano storico canne) è un comune francese situato nel dipartimento delle alpi marittime... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

