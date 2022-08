C è chi lo confonde col dittongo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è chi lo confonde col dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : C e chi lo confonde col dittongo

e congiuntivo e nell'imperativo derivano da quelle della seconda persona plurale, con la scomparsa del dittongo e l'elisione della d: vos pensás (e non...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iato (disambigua). col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

