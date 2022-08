La catena montagnosa che attraversa la Bulgaria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La catena montagnosa che attraversa la Bulgaria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BALCANI

Significato/Curiosita : La catena montagnosa che attraversa la bulgaria

Spagna; le alpi scandinave, una catena montuosa che corre attraverso la scandinavia; i balcani, situati tra serbia e bulgaria. secondo alcune convenzioni...

Disambiguazione – "balcani" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi balcani (disambigua). la penisola balcanica, nota anche come balcani (dalla forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

