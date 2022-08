Lo si canta nelle Messe funebri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si canta nelle Messe funebri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ancora come messa votiva. secondo la dottrina cattolica le messe in suffragio dei defunti che si trovano in purgatorio possono abbreviare la loro permanenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dies irae (disambigua). il dies irae, cioè «giorno dell'ira» (divina), è una sequenza in lingua...