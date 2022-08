Il biblico fratello di Marta e di Maria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il biblico fratello di Marta e di Maria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LAZZARO

Significato/Curiosita : Il biblico fratello di marta e di maria

marta di betania (tamar) è una figura biblica descritta nei vangeli secondo luca e giovanni come sorella di maria e lazzaro, abitanti del villaggio di...

lazzaro – opera teatrale di pirandello lazzaro – frazione del comune di motta san giovanni (rc) lazzaro – nome proprio di persona maschile italiano lazzaro...

Altre definizioni con biblico; fratello; marta; maria; Il profeta biblico bandito da Iezabel; Personaggio biblico noto per la sua pazienza; Personaggio biblico paziente per antonomasia; Il biblico generale che uccise Abner; Dj e conduttore radiofonico fratello di Linus; Gli show come il Grande fratello ; Comandante cartaginese fratello di Annibale; La professione del fratello di Gianna Nannini; Lo è marta di Lupo Alberto; marta , attrice teatrale; marta la fa con carta; Fiume che nasce nel Tibet e sfocia nel marta ban; Una Anna maria della narrativa; maria I regina di Scozia e cugina di Elisabetta I; Insegnante della scuola primaria ; Il capolavoro di Leonardo realizzato in Santa maria delle Grazie, a Milano; Cerca nelle Definizioni