I beni di proprietà di un azienda - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ASSET

Significato/Curiosita : I beni di proprieta di un azienda

La comunione dei beni è il risultato di un accordo tra due o più individui che mettono a disposizione i propri beni costituendo un patrimonio comune,...

Il cespite (pronuncia: /'espite/ oppure /'spite/; in lingua inglese asset), nella finanza e nell'economia aziendale, è un bene o risorsa sia tangibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

