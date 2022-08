Bancale in legno per movimentare le merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bancale in legno per movimentare le merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PALLET

Significato/Curiosita : Bancale in legno per movimentare le merci

Definito in forma colloquiale anche come bancale, pedana o pancale, è una struttura piatta su cui vengono posate merci. un pallet è il fondamento strutturale...

Disambiguazione – se stai cercando il comune francese, vedi le pallet. il termine internazionale pallet, in italiano paletta (o più specificamente paletta di carico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Disambiguazione – se stai cercando il comune francese, vedi le pallet. il termine internazionale pallet, in italiano paletta (o più specificamente paletta di carico)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con bancale; legno; movimentare; merci; bancale portato dai muletti; bancale da muletti; bancale in legno; bancale in legno per merci; Si dice di fusti non legno si; Ha un legno durissimo; Un legno rosso cupo; Un legno ; Il bancale in legno impiegato per movimentare merci; È seconda quando le merci sono meno pregiate; Ditta lombarda di ipermercati e centri commerci ali; Lo conclude il commerci ante; Città belga capitale del commerci o dei diamanti;