Un azione fatta per rappresaglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un azione fatta per rappresaglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RITORSIONE

Significato/Curiosita : Un azione fatta per rappresaglia

Dapprima l'uccisione di 45 soldati presso casalduni, e infine la successiva rappresaglia militare che colpì i cittadini e gli abitati dei due paesi. le grandi...

Determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso». la cosiddetta ritorsione è quindi causa di non punibilità speciale per il delitto di ingiuria,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

