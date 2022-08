L attributo dato alla Lolita di Nabokov - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attributo dato alla Lolita di Nabokov. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : NINFETTA

Significato/Curiosita : L attributo dato alla lolita di nabokov

Sinonimo di lolita e presente anch'esso nel romanzo di nabokov è ninfetta. una ninfetta (piccola ninfa) è in origine, come la lolita del libro di nabokov... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

