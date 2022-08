Le associazioni senza scopo di lucro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le associazioni senza scopo di lucro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NON PROFIT

Significato/Curiosita : Le associazioni senza scopo di lucro

Un'organizzazione non a scopo di lucro, detta anche organizzazione non profit (dall'inglese profit, cioè "profitto") o ente non profit, è un'organizzazione...

