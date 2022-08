Un arma per prendere sottilmente in giro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arma per prendere sottilmente in giro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IRONIA

Significato/Curiosita : Un arma per prendere sottilmente in giro

Agli attacchi diretti e molto spesso utilizzò sottilmente la coercizione e la manipolazione degli altri, per raggiungere i propri obbiettivi. attraverso...

Citazioni sull'ironia wikizionario contiene il lemma di dizionario «ironia» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ironia ironia, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

