Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : ISOLA ECOLOGICA

Significato/Curiosita : Area cittadina per la raccolta di rifiuti inerti e tossici

L'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento...

Un'isola ecologica, ecopiazzola, centro di raccolta, ecostazione o ricicleria (a seconda dei comuni) è un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

