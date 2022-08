Un apparecchio da spie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un apparecchio da spie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : MICROCAMERA

Significato/Curiosita : Un apparecchio da spie

Invenzioni: una sorta di "tracciatore", un apparecchio in grado di seguire un soggetto in movimento a cui sia stato applicato un sensore. improvvisamente arriva...

La fotocamera subminiatura o fotocamera pocket è una fotocamera che utilizza solitamente piccoli formati di pellicola, minori del 35 mm. non va confusa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

