Le api non fertili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le api non fertili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OPERAIE

Significato/Curiosita : Le api non fertili

L'ape regina è un individuo adulto, fertile, femminile della colonia d'api; normalmente è la madre di tutte le api presenti nell'alveare. la regina si...

Denominazione "opera" è la forma abbreviata di opera lirica o anche della locuzione sostantivale opera in musica. non è un caso che la parola "opera" sia usata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con fertili; Un fertili zzante a base di potassio; La fertili tà di un terreno; Il fango del Nilo che fertili zzava l Egitto; Dea romana della fertili tà dei campi; Cerca nelle Definizioni