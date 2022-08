Antico popolo balcanico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico popolo balcanico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRACI

Significato/Curiosita : Antico popolo balcanico

Furono un popolo indoeuropeo che abitò la parte centro-orientale dell'asia minore nel ii millennio a.c. è il più noto degli antichi popoli anatolici....

Cercando il nome proprio di persona maschile e femminile, vedi tracy. i traci (in greco antico: e, thrâkes) erano una popolazione indoeuropea storicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con antico; popolo; balcanico; antico magazzino delle città di mare; L antico istitutore; antico ducato dei Gonzaga; antico strumento musicale a fiato; Noto popolo che fu in conflitto con gli israeliti; popolo indoeuropeo in conflitto con gli Israeliti; Città molto grande e popolo sa; Stato più popolo so del Midwest statunitense; Lo stato balcanico con la Erzegovina; Il gruppo montuoso balcanico con il Musala; Fiume balcanico che sorge nei monti Rila; Lo era il regno balcanico della sovrana Teuta; Cerca nelle Definizioni