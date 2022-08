Alto magistrato dell antica Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alto magistrato dell antica Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRETORE

Significato/Curiosita : Alto magistrato dell antica roma

Disambiguazione – "antica roma" rimanda qui. se stai cercando informazioni sulla città di roma in epoca antica, vedi roma (città antica). per civiltà romana...

pretore – istituzione dell'antica roma pretore – termine usato per indicare funzionario pubblico in vari ordinamenti nel medioevo, nell'età moderna e nell'età... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con alto; magistrato; dell; antica; roma; Sollevata e sostenuta in alto ; Con l asta si fa più alto ; Portata più in alto ; Grande alto piano indiano; Pietro, ex magistrato ed ex Presidente del Senato; Cognome di un Pietro ex magistrato ora politico; magistrato alle Acque di Venezia; L ufficiale subalterno al servizio del magistrato romano; Sa fare dell o spirito; Cocchio a due ruote dell epoca romana; La fine dell a malattia; Consente di sparare stando al riparo dell e mura; Poeti cantori dell antica Grecia; Gli studiosi dell antica Persia; Il nome dell antica Tokyo; Cantori epici dell antica Grecia; Cocchio a due ruote dell epoca roma na; Uno Stefano di roma nzo criminale; Matia _ : Vacanze roma ne; Erba aroma tica; Cerca nelle Definizioni