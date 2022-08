Albero che dà un burro per creme emollienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Albero che dà un burro per creme emollienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KARITÈ

Significato/Curiosita : Albero che da un burro per creme emollienti

Il burro di karité è una sostanza commestibile estratta dai semi, noccioli, del karité o vitellaria paradoxa, un albero che cresce nelle savane, dall'africa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

Altre definizioni con albero; burro; creme; emollienti; Il tronco dell albero ; La decorazione più alta di un albero di Natale; Diramazione sotterranea delle radici di un albero ; Così è definito un albero che non supera i 5 metri; Il formato del burro ; Il più noto personaggio di Edgar Rice burro ughs; Crema francese soffice di burro , panna, cioccolato; Utensile a mano che trasformava la panna in burro ; Sono alla base di dolci creme spalmabili; Dolce farcito con creme o marmellate; Le api dell alveare che lavorano alacreme nte; Lo sono creme , oli per la pelle e profumi; Pianta con proprietà emollienti e lenitive; Albero africano che dà un buro per creme emollienti ; Cerca nelle Definizioni