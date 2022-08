In Africa: __ Bissau - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Africa: __ Bissau. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GUINEA

Significato/Curiosita : In africa: __ bissau

15°w12; -15 la repubblica della guinea bissau (república da guiné-bissau in portoghese) è uno stato dell'africa occidentale, uno dei più piccoli del continente...

Francese: république de guinée), nota informalmente anche come guinea conakry, è uno stato dell'africa occidentale. confina con guinea-bissau e senegal a nord... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 17 agosto 2022

