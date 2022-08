Si usa per calcolare la posizione in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per calcolare la posizione in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SESTANTE

Significato/Curiosita : Si usa per calcolare la posizione in mare

Corretta densità di popolazione sarebbe opportuno calcolare la stessa in base alle risorse della nazione in oggetto, ovvero quelle minerarie, le aree pascolabili...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sestante (disambigua). il sestante è uno strumento utilizzato per misurare l'angolo di elevazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

