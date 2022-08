Susan che Scrisse L amante del Vulcano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Susan che Scrisse L amante del Vulcano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Susan che scrisse l amante del vulcano

Della dickinson, nonché dai biglietti che ella scrisse per accompagnare i doni fatti a parenti e amici. susan e mabel todd e le loro figlie si contesero...

Susan sontag (nata rosenblatt) (new york, 16 gennaio 1933 – new york, 28 dicembre 2004) è stata una scrittrice, filosofa e storica statunitense. susan...