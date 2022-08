Si spende sia in Italia che in Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si spende sia in Italia che in Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EURO

Significato/Curiosita : Si spende sia in italia che in francia

I monti principali della penisola italia na; In italia esercita il potere esecutivo; I Myricae italia ni di Virgilio e Giovanni Pascoli; Sede italia na di una battaglia vinta da Napoleone; Fiume e dipartimento della francia ; Castelli della __, in francia ; Alcuni... in francia ; Vaste foreste della francia