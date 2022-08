Speciali monete usate per i telefoni pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Speciali monete usate per i telefoni pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GETTONI

Significato/Curiosita : Speciali monete usate per i telefoni pubblici

Interrogati sull'origine di queste monete, elaborando teorie tra le quali le due più accreditate sostengono che le monete fossero il frutto degli scambi commerciali...

Il gettone telefonico è un disco di metallo un tempo utilizzato per il pagamento delle telefonate effettuate da telefoni pubblici. i gettoni erano comuni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con speciali; monete; usate; telefoni; pubblici; Uno speciali sta del ciclismo come Gino Bartali; La speciali tà milanese impanata e fritta; Una speciali tà salata o dolce a base di gelatina; Giornalisti... speciali ; Nei portamonete yankee; Stampare monete ; monete non più in corso; Ex-monete greche; Le sue piccole uova sono usate in cucina; Strisce di carta usate negli imballaggi; Radiazioni elettromagnetiche usate anche in cucina; Il Riccardo che ha diretto Scusate se esisto; Si scaricano sui telefoni ni; Resina con cui un tempo si realizzavano i telefoni ; Una chiamata telefoni ca fra più persone; La SIP lo aveva sulla telefoni a; pubblici tà che non mostra il prodotto ing; Striscia pubblici taria... Su Internet; Cartellone pubblici tario; È riservata ai mezzi pubblici ; Cerca nelle Definizioni