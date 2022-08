Lo sono il riso, l orzo, il mais e il miglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono il riso, l orzo, il mais e il miglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CEREALI

Significato/Curiosita : Lo sono il riso, l orzo, il mais e il miglio

Riso arrostito, grano, grammo arrostito, jowar, mais, miglio, arachidi, anacardi, mais, orzo e ragi e viene preparato arrostendo tutti gli ingredienti...

Famiglia). sono inclusi nella categoria i cereali principali come grano, riso, mais, orzo, avena e segale, e cereali minori come sorgo, miglio, teff, triticale... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

sono paglie... e bionde; Così sono i sette di un famoso film western; sono cuccioli di anfibi anuri; Persona i cui genitori non sono quelli biologici; Poneva un enigma fatale che Edipo riso lse; Si dice che il riso abbondi sulla loro bocca; Lavorato come il riso bianco; riso parzialmente precotto; Bitorzo lute come certe dita; Un numero... da ultimo sforzo ; Si fa sostenendo uno sforzo ; Può comparire dopo uno sforzo ; Il mais dopo che è esploso; Più comunemente chiamato mais ; Chicchi di mais ... scoppiati ing; I triangolini messicani di mais ; Quella nera la indossano i miglio ri karateka; Si apporta per miglio rare; Tra i loro miglio ri amici non mancano i barboni; Copiato in forma miglio re;