Sferette medicinali - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : PILLOLE

Significato/Curiosita : Sferette medicinali

trovano uso come sfere di ebollizione in alternativa alle più comuni sferette di vetro o pezzi di porcellana. il solfato di sodio decaidrato ha preso...

Correggibile adottando pillole con clima estrogenico minore), sensazione di gonfiore, lieve aumento di peso (comunque contrastabile assumendo pillole contenenti particolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

