È a scottadito in una ricetta laziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È a scottadito in una ricetta laziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABBACCHIO

Significato/Curiosita : E a scottadito in una ricetta laziale

Della vigilia, come pasta, ceci e baccalà. i fritti in pastella (verdure, carne o pesce) l'abbacchio a "scottadito" e la coratella con i carciofi le fettuccine...

^ abbacchio romano igp, su abbacchioromanoigp.it. url consultato il 10 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 14 luglio 2014). ^ abbàcchio, su... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con scottadito; ricetta; laziale; ricetta romana per cucinare la coda del bue; Una comune ricetta per le cozze; ricetta romana con interiora di piccoli animali; ricetta tipica di Napoli: melanzane a __; Campagna laziale ; Città laziale bombardata duramente nel 1944; Frattaglia molto usata nella cucina laziale ; Località laziale ; Cerca nelle Definizioni