Scendono dagli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scendono dagli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : LACRIME

Significato/Curiosita : Scendono dagli occhi

Tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti. 136 fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché non osservano la tua legge. sade 137 tu sei giusto, signore...

Tasso di evaporazione dello strato acquoso della lacrima stessa. lacrime basali lacrime riflesse lacrime psichiche: si attivano in relazione a stati emotivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 16 agosto 2022

Altre definizioni con scendono; dagli; occhi; Salgono alla partenza e scendono all arrivo; Vi... scendono i turisti; scendono all inizio; scendono dai monti; Gatto americano robusto dagli occhi cerulei ing; Lo sport più seguito dagli italiani; Grosso uncino usato dagli scassinatori; Regge la medagli etta sul petto; Gatto americano robusto dagli occhi cerulei ing; Il cerchio che circonda la pupilla dell occhi o; I continui rintocchi della campana; Li strizziamo spesso, ma non sono gli occhi ; Cerca nelle Definizioni